Fußball | Regionalliga ZFC-Trainer Heiko Weber: "Bis jetzt haben wir es immer ausgebügelt"

Der Zipsendorfer Fußballclub aus Meuselwitz hat sich in der -Regionalliga Nordost etabliert. Die Thüringer gehen am Wochenende in ihre elfte Viertliga-Saison in Folge. Wir sprachen vorab mit Trainer Heiko Weber (54).