Heiko Weber, aus gesundheitlichen Gründen konnten Sie Ihre Mannschaft in der finalen Vorbereitungsphase nicht betreuen. Wie ist Ihre Stimmung vor dem Saisonstart?

"Wir haben eine gesunde Mischung in der Mannschaft. Viele unsere Spieler sind im besten Fußballalter. Dazu kommen viele junge Spieler. Aber wir müssen vor allem über das Team kommen, denn einen Überflieger haben wir nicht. Das werden wir als Mannschaft auffangen. Wir sind hoffnungsvoll und gehen gerne in die Serie rein."

Die Ergebnisse in den Testspielen fielen überwiegend positiv aus. Auch die Partie gegen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue ging nur knapp verloren. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus den Auftritten mit?

Schon von 2015 bis 2020 trainierte Heiko Weber den ZFC Meuselwitz. Nun tritt der 57-Jährige seine zweite Amtszeit auf der Glaserkuppe an. Bildrechte: imago images/opokupix

Sie gehen in Ihre insgesamt 6. Saison in Meuselwitz. Nach zwei durchwachsenen Jahren soll es mit Ihnen wieder bergauf gehen. Was hat den Ausschlag für Ihre Rückkehr gegeben?