Frage: Auch der VfB Auerbach biegt in der Vorbereitung auf die Ziellinie ein. Am 27. Juli wird es ernst mit dem ersten Punktspiel gegen Lichtenberg. Wie ist der Stand?

Sven Köhler: "Der Stand ist schon so, dass es im Vergleich zum vergangen Jahr große Veränderungen gegeben hat. Etliche Leistungsträger haben den Verein verlassen. Ich denke da an Felix Lietz, Vaclav Heger und Danny Wild. Auch Tim Hoffmann und Hans Miertschink sind unter anderem nicht mehr dabei. Diese Spieler müssen wir ersetzen. Wir hoffen, dass wir das mit den neuen Spielern abfangen können. Ob das klappt, weiß man natürlich immer erst nach den ersten Punktspielen."

Sie verbreiten dennoch Optimismus. Wen konnten Sie nach Auerbach lotsen?

"Mit den beiden ehemaligen Neugersdorfern Eric Träger und Maximilian Schmidt konnten wir zwei Akteure für uns gewinnen, die bereits in der Regionalliga aktiv waren. Beide haben beim FC Oberlausitz eine ordentliche Rolle gespielt. Mit Hendrik Wurr vom SV Eichede haben wir jemanden aus dem Norden Deutschlands nach Auerbach gelotst. Nicht zu vergessen Marcel Baude von Energie Cottbus und Alexander Morosow, der vom VFC Plauen zu uns gestoßen ist. Diese Spieler sollten den Weggang der anderen Akteure kompensieren."

Was wollen Sie mit Ihrem Team in dieser Saison erreichen?

"Wir haben zuletzt eine sehr gute Saison gespielt. In der Endabrechnung lagen wir mit 46 Punkten auf dem neunten Platz. Sollte uns das wieder gelingen, wäre das phänomenal. Das ist nicht nur so hingesagt. Wir sind ein Amateurverein, wir trainieren unter Amateurbedingungen und wenn wir jedes Jahr die Klasse halten, dann ist das für Auerbach ein richtig guter Erfolg. Es kann nur ein Ziel für uns geben, und das lautet, in der Regionalliga zu bleiben." Einer, der blieb: Coach Sven Köhler mit Philipp Müller. (Archiv) Bildrechte: imago images / Picture Point LE

Wer sind für Sie die Staffelfavoriten?

"Ich tue mich da immer schwer, jemandem die Favoritenrolle zuzuschieben. Ich denke, dass Wacker Nordhausen ganz weit vorn mitspielen wird. Auch Lok Leipzig traue ich einen Spitzenplatz zu. Ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaften, die letztes Jahr nicht allzu weit weg von Chemnitz waren, zum Beispiel der Berliner AK, sich Hoffnung auf einen vorderen Platz machen."

Wie attraktiv ist die Regionalliga Nordost in der kommenden Spielzeit für Sie?

"Ich denke, dass die Regionalliga durch Mannschaften wie Rot-Weiß Erfurt oder Energie Cottbus, für die der Abstieg auf Deutsch gesagt "Shit" war, aufgewertet wird. Es wird Teams geben, die sich freuen, wenn so ein Gegner kommt. Es sind namhafte Vereine dabei wie Lok Leipzig oder Wacker Nordhausen, die schon seit Jahren versuchen, etwas mehr zu erreichen, als nur in der Regionalliga dabei zu sein. Nicht zu vergessen Chemie Leipzig, die sich sicherlich stabilisieren wollen und auf lange Sicht mehr erreichen wollen, als nur Mittelmaß in der Regionalliga."

Wie bewerten Sie die Auf- und Abstiegsregelung, die diese Saison gilt? Also kein direkter Aufsteiger und maximal vier Absteiger.

"Da brauchen wir nicht lange reden. Letzte Saison hat der Chemnitzer FC das Glück gehabt, direkt aufsteigen zu können. Ansonsten gab es in den letzten Jahren immer diese leidige Diskussion, dass man, wenn man Erster in der Liga ist, auch direkt aufsteigen muss. Dieser Meinung bin ich auch. Ich drücke zusätzlich den mitteldeutschen Teams in der 3. Liga die Daumen, dass sie drin bleiben."

Welche Wünsche haben Sie für die kommende Spielzeit?

"Ich wünsche mir, dass die Spieler alle gesund bleiben, damit wir gut durch die Saison kommen."

Herr Köhler, vielen Dank für das Interview.