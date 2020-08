Rathenow-Trainer Kahlisch: "Philosophie Arbeit, Schule, Studium, Fußball"

Ingo Kahlisch - seit 1989 Trainer in Rathenow. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Herr Kahlisch, Sie hatten erst kürzlich Ihren 64. Geburtstag. Wie wird denn im Hause Kahlisch so ein Geburtstag gefeiert?

Ingo Kahlisch: "Ich habe im Kreise meiner Familie ganz in Ruhe etwas Abendbrot gegessen. Kartoffelsalat, Würstchen und fertig."

Kein Bier?

Ingo Kahlisch: "Nein. Ich trinke kein Bier. Ich trinke Wasser und ab und zu mal einen Malteser, aber in geringen Maßen."

In Ihrem 65. Lebensjahr gehen Sie in Ihre achte Regionalliga-Saison. Mit verändertem Kader - zehn Spieler haben den Verein verlassen, fünf Spieler sind gekommen. Gab es einen Abgang, der Ihnen weh tat?

Ingo Kahlisch: "Sportlich wehgetan hat mir Aleks Bilbija. Er war drei Jahre bei uns. Er wollte eigentlich in die 3. Liga. Und nun ist er bei TeBe in der Oberliga gelandet. Er war ein sehr guter Junge. In der heutigen Zeit träumen sehr viele. Es gibt mittlerweile so viele auf diesem Semi-Profi-Markt. Ich kann dieses Profi-Gehabe gar nicht mehr hören. Und dann gehen die Vereine dreimal insolvent wie Chemnitz und betteln immer wieder um Geld. Das ist doch zum Heulen. Das kann man einem normalen Bürger gar nicht mehr verklickern."

Wer insolvent ist, muss in die 1. Kreisklasse Ingo Kahlisch

Stichwort Chemnitzer FC: Die Sachsen mussten bereits 2018 in die Insolvenz. Nun spielen sie als sportlicher Drittliga-Absteiger in der Regionalliga und sind gegen Ihre Mannschaft Favorit. Wie geht es einem Trainer, dessen Verein finanziell nie über seine Verhältnisse gelebt hat, mit dem CFC in der Regionalliga?

Ingo Kahlisch: "Ich habe überhaupt nichts gegen Chemnitz oder auch Erfurt. Aber, wer insolvent ist, muss in die 1. Kreisklasse. Dann würden alle, die in der Verantwortung sind, überlegen, was sie tun. Fragt doch mal beim Chemnitzer FC nach, was Herr Frahn oder andere Spieler da im Monat verdient haben, während der Verein insolvent war. Da gibt es keine Bescheidenheit. Da wird gleich wieder aufgerüstet, damit man schnell wieder aufsteigt. Alle gehen volles Risiko. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass die vierte Liga immer noch eine Amateurliga ist." Kahlisch: "Das ist doch zum Heulen". Bildrechte: imago images / opokupix

Wie ist denn Optik Rathenow bisher durch die auch finanziell herausfordernde Corona-Zeit gekommen?

Ingo Kahlisch: "Da wir nicht so einen großen Apparat wie die anderen Vereine hatten, haben wir das ordentlich hinbekommen. Die Geschäftsstelle mache ich mit meiner Firma nebenbei mit. Da sitzen keine Sekretärinnen und keine Geschäftsführer."

Zurück zu Ihrem Team: Den Abgängen stehen fünf Neuzugänge gegenüber. Gibt es da eine Überschrift oder eine Philosophie, unter die man diese Zugänge fassen kann?

Ingo Kahlisch: "Nehmen Sie das nicht persönlich, aber genau dieses Gequatsche geht mir voll auf den Wecker. Bei Optik Rathenow kriegen die Spieler 500 oder 600 Euro. Wir haben die Philosophie: Arbeit, Schule, Studium, Fußball – wie das bei einem Amateurverein halt so ist. Spieler kommen bei uns nicht zum Probetraining, mit denen unterhalte ich mich und dann merke ich, ob sie zu uns passen oder nicht. Da lese ich manchmal über die Landesliga, dass da drei neue Spieler aus der Kreisklasse kommen. Und die passen genau ins Konzept und das Anspruchsprofil passt. Was quatschen wir denn heute für einen Mist im Amateurfußball? Das kann ich nicht mehr hören. Das ist Blödsinn."

Spieler kommen bei uns nicht zum Probetraining, mit denen unterhalte ich mich. Ingo Kahlisch

Dann formuliere ich es mal anders: Sie haben ja vor allem Spieler für die Offensive geholt. Kann man daraus interpretieren, dass Sie dort ein Defizit in Ihrer Mannschaft gesehen haben?

Ingo Kahlisch: "Ja, wir hatten nach vorn immer ein paar Probleme. Da habe ich für unsere Spielweise versucht, Spieler zu holen, die Tempo haben und schnell in die Spitze kommen. Letztlich muss man aber immer auch schauen, was der Gelbeutel hergibt."

Was gibt der Geldbeutel denn noch her? Wollen Sie weitere Spieler verpflichten?

Ingo Kahlisch: "Nein, bei uns ist so gut wie nichts mehr möglich."

Jerome Leroy fehlt als Kapitän - und als Arbeitskraft in meiner Firma. Ingo Kahlisch

Sie hatten leider einen schwerwiegenden Ausfall: Ihr Kapitän Jerome Leroy hat sich im Test beim BFC einen Mittelfußbruch zugezogen. Wie geht es ihm und wie ist die Prognose?

Ingo Kahlisch: "Ja, das ist bitter. Aber auch das gehört zum Fußball. Er fehlt mir vor allem als Persönlichkeit auf dem Platz. Er ist ein sehr sympathischer junger Mann. Und er fehlt auch als Arbeitskraft in meiner Firma."

In Ihren bisherigen Testspielen haben Sie u.a. gegen den BFC Dynamo 1:0 gewonnen und gegen Viktoria Berlin 1:5 verloren. Was können Sie aus den Testspielen ablesen?

Ingo Kahlisch: "Ob ich 5:1 gegen Viktoria verliere oder 10:0 in Lehnin gewinne – wichtig ist, dass ich sehe, wie sich die Mannschaft Woche für Woche entwickelt. Die Jungs haben für unsere Verhältnisse relativ viel trainiert. Der Unterschied zwischen der Regionalliga und den anderen Spielklassen ist relativ groß geworden."

Welche Rolle möchten Sie in der kommenden Regionalliga-Saison spielen?

Ingo Kahlisch: "Wenn Optik Rathenow die Liga hält und wir gegen die Großen geile Spiele haben, dann ist hier alles in Ordnung."

Mit 20 Mannschaften liegt ja eine wahre Mammutsaison vor allen Regionalligisten. Was sind für Sie denn die Höhepunkte?

Ingo Kahlisch: "Das sind immer wieder die Spiele gegen die Traditionsvereine der ehemaligen DDR-Oberliga. Und natürlich, da mache ich mir einen kleinen Spaß, die Betriebsmeisterschaft gegen Carl Zeiss Jena. So ein Spiel war vor 30 Jahren gar nicht möglich. Jetzt spielen die Rathenower Optischen Werke wieder gegen Herrn Biermann …"

… den früheren langjährigen Generaldirektor des VEB Carl Zeiss Jena. Die Rathenower Optischen Werke wurden in der DDR ja bei Carl Zeiss Jena eingegliedert. Gab es damals auch einen sportlichen Austausch zwischen Rathenow und Jena?

Ingo Kahlisch: "Ja, als ich 1989 hier angefangen habe, gab es einen sportlichen Austausch. Der sah so aus, dass wir da mal hinfahren durften und beim Training zuschauen. Und heute spielen wir in den Punktspielen gegeneinander. Auf solche Spiele freut man sich natürlich als kleiner Verein."

1989 durften wir Jena beim Training zuschauen. Und heute spielen wir gegeneinander ...

Bei Ihren Spielen dürfen auch Zuschauer dabei sein. Wie sieht Ihr Hygienekonzept aus?

Ingo Kahlisch: "Im Land Brandenburg sind bis zu 1.000 Zuschauer zugelassen. Wir haben ein Hygienekonzept, das der Landkreis unterstempelt hat. Bei einem Zuschauerschnitt von 500 – 600 Zuschauern in einem Stadion, das 4.500 Zuschauer fasst, werden wir das mit dem Abstand hinkriegen. Sollte eine längere Schlange am Eingang sein, sollten unsere Ordner einen Mundschutz tragen. Außerdem soll an der Kasse Abstand gehalten werden."

Lassen Sie uns zum Abschluss einen Blick nach vorn werfen. Welche Schlagzeile würden Sie gern im Dezember nach dem Ende der Hinrunde über Optik Rathenow lesen?

Ingo Kahlisch: "Weiter finanziell gesund und ordentlicher leistungsorientierter Amateurfußball in Rathenow."

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Saison