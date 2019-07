Taktisch sind Sie, laut "transfermarkt.de", ein Freund des 4-2-3-1, oder?

Sven Körner: "Das, was bei Transfermarkt steht, ist auch nicht immer ganz richtig. Als Trainer kann man sich nicht auf ein System festlegen und dieses immer wieder anwenden. Die Herausforderung ist es doch, aus den vorhandenen Spielern eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die erfolgreich ist. Also muss ich das System auf das Team und nicht zu vergessen auch den Gegner anpassen. Wir wollen also schon sehr variabel agieren."

Auf was legen Sie Wert auf dem Platz?

Sven Körner: "Ich habe, wie erwähnt, klare Prinzipien, die ich mit meiner Mannschaft umsetzen möchte: Wir arbeiten immer mit Ball und Tempo im Raum. Das Umschaltspiel in höchster Geschwindigkeit, aktives Gegenpressing sowie Ideen kreieren, wenn wir im Ballbesitz sind, zählt zu unseren Maximen."

Sind Sie zufrieden mit der Vorbereitung?

Sven Körner: "Zufriedenheit bedeutet Rückschritt. Ich bin also nicht zufrieden. Wir konnten leider nicht so viel trainieren, wie es nötig gewesen wäre, um die Ziele der Vorbereitung zu erreichen. Die Mannschaft ist sehr jung und muss sich immer noch finden. So haben wir noch einige Baustellen zu bewältigen."

Haben Sie ihre Wunschspieler bekommen?

Sven Körner: "Als ich nach Halberstadt gekommen bin, stand der Kader für die neue Saison bereits im Großen und Ganzen. Zudem musste ich die Jungs erst einmal kennenlernen, um zu sehen, wo mir in dem Puzzle noch ein Teil fehlt. Von Wunschspieler zu sprechen wäre daher falsch. Doch bei zwei Zugängen war ich bereits involviert und wir sind noch an weiteren Verpflichtungen dran. Wenn wir diese bekommen, dann würden die noch fehlenden Spielertypen uns ergänzen."

Welcher Abgang tut besonders weh?

Sven Körner: "Wir haben eine komplette Achse von Innenverteidiger über zentrale Mittelfeldspieler bis hin zu Angreifern verloren – darunter auch den Kapitän [Benjamin Boltze, der zu Chemie Leipzig wechselte - Anm. der Red.]. Diese Jungs bildeten das Kernstück dieser Mannschaft. Wir müssen sie nun ersetzen, ein neues Herz für das Team finden und dann den Rest wieder mit Blut versorgen, damit alle zusammen funktionieren. Das ist sehr viel Arbeit, allen voran durch Videoanalyse und Gespräche."

Was wollen Sie mit Ihrem Team in dieser Saison erreichen?