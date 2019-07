Frage: Mehr als vier Wochen Vorbereitung liegt hinter Ihnen. Am Wochenende beginnt die neue Regionalliga-Saison. Sind Sie bisher zufrieden mit der Vorbereitung?

Erik Schmidt: "Wir sind dabei, eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Die ersten Testspiele hatten wir viele Probespieler, da ging noch viel durcheinander. Zuletzt waren dann nur noch die Spieler auf dem Platz, die wir verpflichtet haben. Da wurde es deutlich ansehnlicher."

Sie mussten einiges umstellen, haben einige Abgänge und Zugänge. Haben Sie alle Ihre Wunschspieler bekommen?

Erik Schmidt: "Gemessen an dem, was wir leisten können, schon. Wahrscheinlich sind zwei Spieler aus Nordhausen mehr wert als die ganze Mannschaft von Bischofswerda. Von daher können wir nicht von Wunschspielern sprechen. Im Wesentlichen haben wir aber die Spieler bekommen, die wir wollten. Ein paar Spieler sind uns auch durch die Lappen gegangen, weil sie andere finanzielle Vorstellungen hatten."

Wen meinen Sie damit zum Beispiel?

Erik Schmidt: "Tony Schmidt von Budissa Bautzen zum Beispiel, der jetzt in Altglienicke spielt."

Es fällt auf, dass Sie einige junge Spieler aus Dresden verpflichtet haben. Im "Sportbuzzer" wurde Ihre Mannschaft schon als Filiale von Dynamo Dresden bezeichnet. Ist das eine Zuschreibung, mit der sie leben können?

Erik Schmidt: "Ja. Ich war ja sieben Jahre Trainer bei Dynamo im Nachwuchsbereich, daher habe ich die Entwicklungen dort im Blick. Wir sind mit Dynamo in Gesprächen, wie eine Zusammenarbeit auch in Zukunft aussehen könnte. Es ist sicher auch für Dynamo von Interesse, einen Verein in der Region zu haben, der junge Spieler mit ausbildet. Das sehe ich als etwas Positives."

Mit großem Zusammenhalt und ganz viel Mentalität hat der BFV zuletzt den Klassenerhalt geschafft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das klingt nach einem Kooperationsvertrag zwischen Dynamo und Bischofswerda ...

Erik Schmidt: "So würde ich es nicht nennen. Aber wir überlegen, wie wir zusammenarbeiten können. Jetzt haben wir erstmal zwei U19-Spieler bekommen. Ob das noch stärker ausgebaut wird, ist derzeit noch nicht absehbar."

Welcher Abgang tut besonders weh?

Erik Schmidt: "Menschlich tut es immer weh. Die Mannschaft hat letztes Jahr toll gekämpft. Sportlich hat es letztes Jahr aber nicht optimal gepasst. Da mussten wir jetzt neue Schritte gehen. Da war ein Umbruch nötig. Behalten hätte ich gern Thomas Sonntag, der aus beruflichen Gründen nach Hildesheim zurückgegangen ist."

Ihre Unzufriedenheit mit dem sportlichen Auftreten klingt nach einem veränderten Auftreten Ihres Teams in der neuen Saison. Was stellen Sie sich da vor?

Erik Schmidt: "Die Mannschaft hat in der letzten Saison unheimlich viel über die Mentalität gemacht. Die Jungs hatten einen Riesenzusammenhalt. Spielerisch konnten wir aber kaum Akzente setzen, haben wenige Tore erzielt, wenn wir zurückgelegen haben. Gegen die Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, wollen wir nicht nur hinterherrennen. Ziel ist, im Spiel auch mal etwas mitzuspielen."

Sie haben ein anspruchsvolles Auftaktprogramm. Wie würden Sie das für sich beschreiben?

Erik Schmidt: "Ich würde sagen: Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Der BAK kann mit seiner Mannschaft 3. Liga spielen. Nordhausen muss mit seinem Kader ebenfalls ganz oben stehen. Das ist im Vergleich zu uns eine völlig andere Welt. Der BFC Dynamo hat ebenfalls eine neue Mannschaft und dann gegen Chemie - gegen eine Mannschaft aus Leipzig ist es immer schwer, egal ob als Aufsteiger oder nicht. Am Anfang brauchen wir ein kleines Wunder, um mal einen Punkt zu holen."

Schmidt: "Wenn vier absteigen, wird es für uns schwer" Bildrechte: imago/Björn Draws

In der vergangenen Spielzeit haben Sie mit viel Mentalität die Klasse gehalten. Was sind die Ziele für die kommende Saison?

Erik Schmidt: "Wir wollen wieder den Klassenerhalt. Das ist dieses Jahr etwas schwieriger, weil der Erste nicht direkt aufsteigt und eine schwere Relegation spielt. Ich gehe also von mehr Absteigern aus. Es wird sehr schwer werden für uns. Wir haben eine technisch etwas bessere Mannschaft. Aber noch lange keine Übermannschaft. In ein bis zwei Jahren sind wir finanziell hoffentlich über dem Strich. Bis dahin müssen wir überleben."

Wie bewerten Sie die Auf- und Abstiegsregelung, die diese Saison gilt? Der Staffelsieger muss ja in die Aufstiegsspiele. Dafür gibt es nur maximal vier Absteiger.

Erik Schmidt: "Der erste Platz muss direkt aufsteigen. Wir haben eine starke Staffel, die Regionalliga West ist sehr gut besetzt. Das heißt, eine gute Mannschaft steigt nicht auf. Irgendwann müssen sich auch Drittligisten den Ruck geben und mehr Absteigern zustimmen. Das ist die einzige Möglichkeit, den Aufstieg gerecht zu machen. Einer Staffelzusammenlegung in der Regionalliga stimme ich nicht zu, das wäre finanziell für uns nicht mehr machbar."

Gibt Ihnen die Abstiegsregelung mehr Sicherheit?

Erik Schmidt: "Wenn vier absteigen, wird es für uns schon schwer. Ich hoffe, dass alle Drittligisten drin bleiben. Unsere Ostmannschaften spielen alle eine Liga zu tief. Meine Hoffnung ist, dass wir bei zwei Absteigern bleiben."

Wer sind für Sie die Staffelfavoriten?

Erik Schmidt: "Der Berliner AK, die haben sehr viele Spieler, die über dem Durchschnitt der Liga spielen. Auch Wacker Nordhausen muss oben spielen, der Kader ist wahnsinnig gut besetzt und gut eingespielt. Bei Cottbus sehe ich noch Fragezeichen, mal sehen, was die für eine Mannschaft bekommen. Dann wird es noch eine Mannschaft wie Lok Leipzig geben oder eine andere Mannschaft, die ebenfalls oben mitspielen werden. Allgemein sehe ich aber positiv, dass es mehr Teams gibt, die im finanziellen Durchschnitt stehen und nicht übermäßig viel für die Regionalliga ausgeben."

Wer Insolenz geht, muss bestraft werden und zwei, drei Ligen absteigen [...] Diese Vereine haben im Profibereich über ihren Verhältnissen gelebt. Erik Schmidt

Sehen Sie da eine Zweiklassengesellschaft in der Regionalliga?

Erik Schmidt: "Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Amateurfußball. Das Problem, das ich sehe, liegt bei den Insolvenzen."

Sie sprechen Teams wie Chemnitz oder Erfurt an …

Erik Schmidt: "Wer Insolenz geht, muss bestraft werden und zwei, drei Ligen absteigen. Dann würden auch die Insolvenzen nachlassen. Du steigst aus der 3. Liga ab, gehst in Insolvenz und dann schuldenfrei in die Regionalliga. Das ist erlaubt. Ob es gerecht ist, ist eine andere Geschichte. Diese Vereine haben im Profibereich über ihren Verhältnissen gelebt. Mit der Insolvenz gehen sie aber schuldenfrei in die Regionalliga. Dort können sie wieder aus dem Vollen schöpfen. Wenn die ihre sieben, acht Millionen Euro Schulden mitgenommen hätten, hätte es anders ausgesehen. Letztes Jahr musste Chemie Leipzig deswegen absteigen. Vereine wie Erfurt und Chemnitz konnten dagegen mit normalem Budget arbeiten. Das ist unfair gegenüber den Vereinen, die solide wirtschaften und mit geringerem Etat arbeiten."

Die Bischofswerdaer freuen sich auf eine weitere Saison mit Duellen gegen große Traditionsklubs wie den FC Rot-Weiß Erfurt. Bildrechte: RocciPix / Rocci Klein

Wie attraktiv ist die Regionalliga Nordost 2019/2020?

Erik Schmidt: "Wir selbst bringen ja nicht viele Zuschauer mit, wir freuen uns aber auf die Mannschaften zum Beispiel aus Leipzig, weil die Spiele immer gut besucht sind. Cottbus ist für uns ein Riesen-Highlight. Die Regionalliga ist sehr attraktiv, wir können uns aber nicht damit rühmen, dass alle Traditionsmannschaften in der Regionalliga spielen. Cottbus oder auch Lok Leipzig müssen wie alle Ostmannschaften eine Liga höher spielen. Mit RB Leipzig, Union, Dynamo und Aue haben wir nur vier Vereine aus dem Osten in der 1. und 2. Liga. Vier Vereine aus so einem fußballverrückten Teil Deutschlands. Das ist viel zu wenig."

Auf welches Spiel freuen Sie sich besonders?

Erik Schmidt: "Cottbus. Als ich noch jünger war, hätte ich nie gedacht, mal gegen Cottbus zu spielen. In dem Stadion war ich auch noch nicht. Für uns ist es aber wirklich eine Ehre, in der Liga dabei zu sein. Daher ist jeder Gegner für uns attraktiv."

Wenn Sie drei sportliche Wünsche für die kommende Spielzeit hätten, welche wären das?

Erik Schmidt: "Erstens würde ich mir schon so schnell es geht 45 Punkte wünschen, am besten aus den ersten 15 Spielen (lacht). Dann wünsche ich mir, dass wir uns sportlich weiterentwickeln können, dass wir mithalten können. Und, dass ein paar mehr Zuschauer zu uns kommen. Nur so kann der Verein weitermachen."

Wenn Sie die gerade abgelaufene Saison mit drei Worten beschreiben müssten, welche wären das?

Erik Schmidt: "Wahnsinnig harter Kampf."

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die neue Saison.