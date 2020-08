Fußball | Regionalliga Jena-Trainer Dirk Kunert: "Hier hat niemand einen Freifahrtschein"

Nach dem sang- und klanglosen Abschied aus der 3. Liga macht sich Aufbruchsstimmung beim FC Carl Zeiss Jena breit. Mit erfrischendem Offensivfußball und einer quasi runderneuerten Mannschaft will Cheftrainer Dirk Kunert an erfolgreiche Zeiten anknüpfen - auch wenn Demut und Respekt an erster Stelle stehen, wie der neue FCC-Coach im Interview verriet.