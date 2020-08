Frage: Am letzten Wochenende gab es eine bitte Niederlage in Eilenburg und damit das Verpassen des Landespokal-Finals. Im Nachgang haben Sie gesagt, dass Sie mit den Entscheidungen ihrer Spieler in bestimmten Momenten nicht zufrieden waren. Was hat die weitere Analyse des Spiels ergeben? Was waren die Gründe für die Niederlage?

Almedin Civa: "Wenn man gegen ein niederklassiges Team verliert, ist es egal was der Trainer danach sagt. Es wird immer Leute geben, die sagen, das wären nur Ausreden. Wir hatten kaum Leute auf der Bank, konnten nicht nachlegen. Wir haben in der ersten Halbzeit eine Fülle von Chancen gehabt – Lattenschuss, zweimal hält der Torwart stark. Wir haben es nicht geschafft, das umzusetzen, was wir in den Testspielen davor gut gemacht haben. Es ist nun einmal Pokal und eine völlig andere Stresssituation. Natürlich analysieren wir das, wir wollen ja den Spielern auch zeigen, wo sie Fehler gemacht haben. Aber man muss den Spielern diese Fehler auch zugestehen. Nicht weil wir nur drei Wochen Vorbereitungszeit hatten, sondern weil wir alle Menschen sind. Ein paar Tage vorher gegen Plauen klappt fast alles, diesmal nicht. Das heißt nicht, dass die Spieler schlecht sind, sondern nur, dass sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich weiß, dass die Jungs es können. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass sie es unbedingt wollten. Leider haben wir in der Schlussphase die Chancen nicht erspielen, sondern erzwingen wollen. Das hat Eilenburg in die Karten gespielt, wo sie dann auch die guten Konter hatten. Ich werde meiner Mannschaft deswegen jetzt aber nicht den Kopf abreißen." Kopfzerbrechen bei Almedin Civa während des Spiels beim FC Eilenburg. Bildrechte: imago images/opokupix

Frage: Das Geld für das Weiterkommen und den möglichen Einzug in den DFB-Pokal hätte Lok aber in der aktuellen Situation gut gebrauchen können …

Almedin Civa: "Das Geld tut jedem Verein gut, auch dem Chemnitzer FC oder dem FC Eilenburg. Aber dieses Geld aus dem DFB-Pokal sollte man im Vorfeld niemals einplanen. Das habe ich schon zu meiner Zeit als sportlicher Leiter in Babelsberg gesagt. Dazu ist im Sachsenpokal das Teilnehmerfeld so stark. Das ist der Wahnsinn, wer da alles mitspielt. Wenn man aber die Chance hat, ein Finale im eigenen Stadion zu spielen, dann will man da hin. Deswegen ärgern wir uns auch absolut. Und natürlich hätte uns das Geld sehr, sehr gut getan. Aber der Verein hat jetzt nicht mit diesen Einnahmen kalkuliert."

Frage: In Eilenburg haben sie vor Fans gespielt, auch in einem Testspiel waren Zuschauer zugelassen. Nun starten Sie am Samstag in Berlin, wieder vor leeren Rängen. Beim ersten Heimspiel dürfen dann bis zu 1.000 Personen ins Stadion. Welche Wünsche haben Sie in Bezug auf die Rückkehr der Anhänger ins Stadion?