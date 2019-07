Miroslav Jagatic: "Ich bin sehr zufrieden, wie die Jungs mitziehen. Aber wir haben das Problem der Langzeitverletzten, dass Spieler aus der Oberliga noch immer angeschlagen sind. Die Jungs haben alles reingehauen für den Aufstieg, die Quittung haben wir jetzt. Da haben wir in der Breite Verstärkung geholt."

Haben Sie Ihre Transfers abgeschlossen? Was ist noch in der Planung?

Chemie steht für eine besondere Philosophie. Wie würden Sie diese in Ihren Worten beschreiben?

"Der Verein ist authentisch und bodenständig. Wir wissen, woher wir kommen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir noch ein paar Ligen tiefer gespielt. Wir wollten in die Regionalliga, können das aber auch gut einordnen. Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt wollen wir die Klasse halten, dabei aber familiär und authentisch bleiben."

"Alle Abgänge sind mir ans Herz gegangen. Wir haben mit den Jungs ja den Aufstieg geschafft. Für einige hat aber der Zeitaufwand in der Regionalliga nicht mehr gepasst, weil sie studieren oder eine Ausbildung anfangen wollten. Jeder Abschied tat weh. Ich möchte da niemanden hervorheben."

Was wollen Sie mit Ihrem Team in dieser Saison erreichen?

"Wir wollen den Klassenerhalt schaffen und schnellstmöglich alle Punkte zusammen haben. Und dann wollen wir uns in den kommenden Jahren in der Liga etablieren. Das ist das erste Ziel. Zudem wollen wir junge Spieler aufbauen und weiterentwickeln. Vielleicht schafft ja mal einer von uns den Sprung in den Profifußball."