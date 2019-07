Fußball | Regionalliga RWE-Trainer Brdaric: "Die Jungs machen einen stabilen Eindruck"

Hauptinhalt

Erfurts Trainer Thomas Brdaric geht mit den Rot-Weißen in seine zweite Saison. Über die Abgänge will er nicht "philosophieren". Entscheidend ist, dass "es charakterlich in der Mannschaft stimmt". Wir sprachen mit dem 44-Jährigen über die Ziele der kommenden Spielzeit.