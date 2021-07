Herr Kunert, Ihr Spieler Theodor Bergmann hat Carl Zeiss Jena zu einem Regionalliga-Favoriten erklärt. Ist er a) wahnsinnig, b) ist es Ihnen egal, was ein Spieler sagt, oder fragen Sie sich c), warum er Cottbus und Chemnitz auch noch genannt hat?

Wahnsinnig ist er nicht. Ich sehe es eher so, dass wir konkurrenzfähig sind und eine ordentliche Mannschaft an den Start bringen werden. Als Favorit sehe ich uns aber nicht.

Zum Saisonziel kommen wir später noch mal. Am 23. Juli jedenfalls beginnt die neue Saison. "Endlich" nach neun Monaten Corona-Zwangspause, oder "zu früh", weil Sie durch den verspäteten Thüringenpokal keine Urlaubspause hatten?

So ganz ohne Urlaubspause - fühlt sich die Saisonvorbereitung anders an als sonst?

14 Tage lang hatten wir Pause. Da konnten wir kurz durchschnaufen. Aber durch den Thüringenpokal war es wieder so, als ob du mitten in der Saison bist. Dann hatten wir noch mal vier Tage Pause. Das fühlt sich schon anders an als normal, aber wir können es eh nicht ändern.