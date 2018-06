Frage: Herr Uluc, Sie haben bisher für die neue Saison acht Neuzugänge verpflichtet. Es gibt Gerüchte, dass schon bald ein weiterer Spieler folgen könnte …

Volkan Uluc: "Das stimmt. Wir wollen noch einen neunten Spieler verpflichten. Das könnte schon am Donnerstag passieren. Da will ich aber nicht zu viel verraten."

Unter den Neuzugängen sind bekannte Namen wie Torjäger Carsten Kammlott oder Torhüter Jan Glinker. Wie ist es Ihnen gelungen, erfahrene Drittligaspieler nach Nordhausen zu lotsen?

"Früh unsere Hausuafgaben gemacht" (Kammlott (re.)) Bildrechte: IMAGO Uluc: "Wir haben früh unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben frühzeitig unsere Fühler ausgestreckt und uns sehr um die Spieler bemüht. Das haben die Spieler gespürt und so konnten wir Gott sei Dank die Spieler überzeugen. Wir haben auf Erfahrung gesetzt, dazu junges Blut und hungrige Spieler. Wichtig ist, dass man eine gute Mischung hat."

Mit acht Neuzugängen und nur drei Abgängen ist Ihr Kader derzeit recht groß. Werden Sie sich noch von Spielern trennen?

Uluc: "Unser Kader ist nicht zu groß. Es gibt interne Absprachen, einige Spieler wissen schon, dass sie sich anders orientieren müssen. Da will ich aber nicht vorgreifen. Wir hatten in der vergangenen Saison 20 Spieler plus drei Torhüter. Im Moment sind wir zwei Spieler mehr. Das ist eine optimale Kadergröße."

In der kommenden Saison steigt der Staffelsieger direkt auf. Sie werden als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt. Wie ist Ihre Zielvorgabe für die Saison?

Uluc: "Keiner kann in die Glaskugel schauen. Wir möchten vorn dabei sein. Es ist aber auch kein großes Geheimnis, dass in der Liga fünf bis sieben Vereine um die Spitze mitspielen möchten. Das wird eine sehr ausgeglichene Liga. Unsere Zielsetzung ist, dass wir vorn dabei sein möchten. So selbstbewusst sollten wir auch sein, dass wir auch dabei sein werden. Ob es dann für die Meisterschaft reicht, so weit kann man nicht in die Zukunft schauen. Wir haben aber in diesem Jahr eine gute Entwicklung genommen, haben unseren Kader verjüngt und verkleinert. Wir haben eine gute Basis und wollen uns Richtung Spitzenposition weiterentwickeln."

Was passiert denn, wenn es nicht mit dem Aufstieg klappt?

Uluc: "Wir trainieren erst zwei Tage. Man tut sich keinen Gefallen, wenn man zu sehr in die Zukunft schaut. Wichtig ist jetzt die Vorbereitung. Alles andere spielt keine Rolle."

Die Frage hatte einen finanziellen Hintergrund. Ihr Präsident und Sponsoren haben bisher den Etat gesichert. Wo kommt das Geld für die kommende Saison her?

Uluc: "Ich als Trainer bin für die sportlichen Fragen zuständig. Für wirtschaftliche Fragen müssen Sie den Präsidenten fragen. Für mich ist aber wichtig, dass wir finanziell auf gesunden Füßen stehen. Es ist kein Geheimnis, dass Wacker seit Jahren wirtschaftlich solide arbeitet. Wir machen keine verrückten Sachen. Wir haben junge Talente dazu geholt - wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln."

Wäre bei einem angestrebten Aufstieg denn Ihr Stadion drittligatauglich?

Uluc: "Das Stadion ist in Planung. Die Planungen sind soweit abgeschlossen, dass es bald einen Termin für den ersten Spatenstich geben wird. Auch das Umfeld soll sich entwickeln. Wir können seit dem Sommer einen nagelneuen Trainingsplatz nutzen. Die Stadionplanung ist für den Standort Nordhausen sehr wichtig."

Als eine der wenigen höherklassigen Mannschaften setzen Sie weiter auf Ihre U23-Mannschaft, die in diesem Jahr sogar in die Oberliga aufgestiegen ist. Was macht Nordhausen anders als andere Vereine?

Uluc: "Ich halte die Nachwuchsentwicklung in der U23 und auch in der A-Jugend für sehr wichtig. In Thüringen sind wir neben Jena der einzige Verein, der in den oberen Ligen auf die U23 setzt. Die U23 spielt bald in der Oberliga, die A-Jugend kann noch in die Regionalliga aufsteigen. Das zeigt, dass der Verein mit einem guten Plan in die Zukunft geht."

Toni Sailer hat in der vergangenen Saison viel in der U23 ausgeholfen. Welche Perspektive hat der frühere Bundesligaspieler in Ihrem Verein?

Wie weiter mit Toni Sailer? Bildrechte: IMAGO Uluc: "Ich weiß, dass der Name für die Öffentlichkeit wichtig ist. Ich habe mich dazu im vergangenen Jahr bereits frühzeitig intern geäußert. Der Spieler weiß Bescheid, der Verein weiß Bescheid. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit."

Vielen Dank für das Gespräch