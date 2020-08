Herr Gökkurt, Sie stehen seit April als neuer Trainer des ZFC Meuselwitz fest. Bei Ihrem ersten Interview im April auf sport-im-osten.de sagten Sie, dass Sie noch nicht wissen, wo Sie wohnen werden. Ist diese Frage denn mittlerweile geklärt?

Koray Gökkurt: "Ich finde es sehr interessant, dass es so ein großes Interesse an meinem Privatleben gibt (lacht). Entschieden habe ich mich für Leipzig. Nach einer schönen Wohnung in geeigneter Lage schaue ich mich aber noch um."

In wenigen Tagen geht für Sie dann auch der Regionalliga-Alltag los. Sie starten am 15. August mit einem Auswärtsspiel in Rathenow. Wie weit ist Ihre Mannschaft jetzt, so kurz vor dem Saisonstart?

Koray Gökkurt: "Wir sind in allen Themenbereichen gut vorangekommen, sei es taktisch, sei es physisch, sei es mental. Wir sind gewappnet für den Wettkampf und werden uns Rathenow mit allem, was wir haben, stellen."

Aus der Regionalliga gab es vereinzelte Kritik am Nordostdeutschen Fußball-Verband, dass die Terminierung der Saison doch recht kurzfristig war. Hätten Sie sich noch mehr Zeit für die Vorbereitung gewünscht?

Koray Gökkurt: "Gerade in der Corona-Zeit muss man sehr anpassungsfähig sein. Da gibt es keine optimale Lösung. Wenn ich mir anschaue, dass die Regionalliga West sehr spät beginnt, dann aber nur englische Wochen und keine Winterpause hat, da gibt es auch viel zu Meckern. Wir hatten insgesamt sechs Wochen Vorbereitung. Ich bin fein raus mit meiner Mannschaft."

Sie sagten bei Ihrer Verpflichtung, dass Ihre Spielphilosophie aus modernem, attraktivem und variablem Fußball mit Mentalität und Athletik besteht. Wie viel von Gökkurt ist denn schon im ZFC?

Koray Gökkurt: "Es geht nicht darum, es so zu gestalten, wie nur ich es mir vorstelle, sondern so, wie es in der Summe passt. Da wirken auch mein Trainerstab und mein Funktionsstab mit. Wir haben gemeinsam eine Philosophie, die zum ZFC passt."

Dazu gehört auch, dass Sie den bisherigen Weg des ZFC, vor allem auf junge Spieler zu setzen, fortführen …?

Koray Gökkurt: "Absolut. Das war ein Grundpfeiler meiner Ideen. Wir haben das Durchschnittsalter noch einmal verjüngt. Wir haben viele Spieler, die um die 20 sind und die entwicklungsfähig sind, die hungrig sind und Visionen haben. Spieler, die auch auf eine Liga höher schielen. Der Ausbildungsgedanke wird sehr gepflegt bei uns."

Was glauben Sie, ist der Hauptgrund für Spieler, sich für Meuselwitz zu entscheiden. Einige Ihrer Spieler kommen ja tief aus dem Westen.

Koray Gökkurt: "Ich glaube an Langzeitscouting und nicht an Schnellschüsse. Letztlich habe ich ein ganz gutes Netzwerk und selbst auch über viele Jahre gescoutet, im Osten wie im Westen. Man muss einem Athleten mit Interesse begegnen, viel wissen und die Fantasie haben, ihn weiterzubringen. Ich glaube, Athleten brauchen ein Vertrauensgefühl und einen Plan. Diesen habe ich für jeden meiner Spieler. Zur Aussage, dass viele Spieler aus dem Westen kommen: Das stimmt so nicht, die Zugänge halten sich bei uns die Waage. Wenn ich an Laurenz Zintsch, Jegor Jagupov, Amer Kadric, Dennis Blaser oder Fabian Guderitz denke – das sind alles Spieler, die hier aus der Region kommen."

Koray Gökkurt: "Man konnte sehr viel sehen, überbewerten darf man aber nichts. Wir haben sehr gute Umschaltmomente in beide Richtungen. Da machen wir gegen den Ball sehr viel richtig. Das Kreieren von Torchancen hat uns in der Vorbereitung sehr geprägt."

Ein paar Spieler haben Sie verlassen, darunter mit Alexander Dartsch oder Tarik Reinhard auch Spieler, die schon länger in Zipsendorf waren. Gab es Spieler, die Sie gern behalten hätten?

Koray Gökkurt: "Ich habe den Tenor ausgesprochen, dass alles, was passt, erhalten werden sollte. Diese Entscheidungen wurden vor meiner Zeit getroffen."

Ebenfalls ein Verlust ist der Abgang von Marco Kämpfe zu Erzgebirge Aue. Sie wollten ihn ja auf jeden Fall halten. Wie schwer wiegt der Abgang Ihres Co-Trainers?

Koray Gökkurt: "Im ersten Moment wirkte es wie ein sehr herber Rückschlag, weil ich mich sehr bemüht hatte, mit Marco Kämpfe den neuen Weg des ZFC zusammen zu gehen. Ich war froh, dass er verlängert hatte. Sein Abgang war dann für alle Beteiligten eine Überraschung. Am Ende sind wir aber alle schlauer. Jetzt bin ich heilfroh, dass wir Daniel Rupf verpflichten konnten. Wir arbeiten seit dem ersten Tag sehr harmonisch, höchst professionell und sehr konstruktiv zusammen. Daniel Rupf war der perfekte Baustein, der uns noch gefehlt hat."

Das vom ZFC erarbeitete und bereits von den Behörden genehmigte Hygienekonzept sieht vor, dass 1.556 Zuschauer ins Stadion dürfen, dass Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss und dass auch Gästefans zugelassen sind. Vor welche Herausforderungen stellt Sie als Mannschaft solch ein Hygienekonzept – und die Corona-Zeit insgesamt?

Koray Gökkurt: "Wir setzen das Hygienekonzept natürlich vollständig um. Wir hatten jetzt einen Spieler, der erkältet war. Dieser musste sich sofort einem Test unterziehen. Das hätte wiederum eine Konsequenz für uns alle haben können, samt Quarantäne. Das spielt in der Psyche der Spieler natürlich eine Rolle. Umso mehr freut man sich, wenn solch ein Test negativ ist. Letztlich bleibt uns aber nichts anderes übrig, als das Beste daraus zu machen und uns an alle Vorschriften zu halten."

Hat sich durch die Corona-Zeit und die damit verbundenen Diskussionen um Infektionsgefahren, um Geisterspiele oder die Berechtigung der Bundesliga, etwas in Ihrem Blick auf den Fußball verändert?

Koray Gökkurt: "Den Fußball sehe ich als reine Sportart. Da hat sich bei mir nichts verändert. Darüber hinaus hat sich bei mir wie wohl bei jedem Menschen etwas verändert. Wir kennen noch die Zeit, als die Pandemie uns alle sehr eingeschränkt hat und als die Menschen abends 9 Uhr geklatscht haben. Das Schlagwort Dankbarkeit für Dinge, die vorher nicht möglich waren, die Wertschätzung für Kleinigkeiten – das ist bei mir hängengeblieben. So eine Situation erdet einen auch."

Sie haben bereits gesagt, dass Sie die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden wollen. Was sind denn Ihre sportlichen Saisonhöhepunkte?

Koray Gökkurt: "Da ich jedes Spiel einzeln angehe und gewinnen möchte, ist jedes Spiel ein besonderes Spiel. Mit den ganzen Traditionsvereinen ist die Regionalliga aber eine sehr attraktive Liga."

Und noch ein Blick in die Zukunft. Es ist kurz vor Weihnachten, die Hinserie ist gespielt: Welche Schlagzeile würden Sie dann gern über den ZFC lesen?

Koray Gökkurt: "Meuselwitz – die Überraschung der Hinserie!"

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Saison