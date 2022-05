Der 1. FC Lok Leipzig hat einen Nachfolger für Jan-Ole Sievers gefunden. Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, wechselt Isa Dogan von Konkurrent Chemnitzer FC an die Pleiße. Der 22-Jährige erhält einen Einjahresvertrag mit einer Verlängerungsoption.

"Ich habe von Anfang an gespürt, dass Almedin Civa mich unbedingt haben will. Wir haben in den letzten Tagen sehr oft telefoniert, da musste ich auch nicht lange nachdenken. Natürlich hatte ich auch andere Optionen, auch in der gleichen Liga", sagte Dogan, der in den vergangenen zwei Jahren insgesamt in 19 Regionalliga- und Landespokalspielen für den Chemnitzer FC zwischen den Pfosten stand.