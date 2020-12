Der 8. Dezember war für den Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC ein guter Tag. Denn da stimmte die Gläubigerversammlung mit überwältigender Mehrheit dem Insolvenzplan des CFC zu. In nur 17 Minuten war diese Kuh vom Eis. Insolvenzanwalt Oliver Junghänel sagte "Sport im Osten", dass es praktisch "keinen Gesprächsbedarf" gegeben habe, 61 der 62 Gläubiger hätten zugestimmt: "Eine Quote von nahezu 100 Prozent ist nicht alltäglich, das spricht für die gute Arbeit im Vorfeld." 145.000 Euro werden ausgezahlt, eine Quote von fünf Prozent.

Das Nachwuchsleistungszentrum gehört zum eingetragenen Verein und stand ebenfalls vor dem Aus. Bildrechte: imago images / HärtelPRESS

Im April 2018 hatte der damalige Drittligist Insolvenz anmelden mussten. Es folgten der Abstieg in die Regionalliga, der sofortige Wiederaufstieg und postwendend der erneute, allerdings auch sehr knappe und bittere Abstieg. Nach dem Neuaufbau eines Teams steht man auf Rang neun - der Anschluss an die Spitze ist verloren. Die Profi-Mannschaft ist nach einer Ausgliederung im Januar 2019 in einer "CFC-Fußball-GmbH" organisiert. 51 Prozent der Stimmanteile besitzt wiederum der insolvente Chemnitzer Fußballclub e.V., also der eingetragene Verein.