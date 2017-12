Diskutiert wird darüber schon lange: Wie sieht die beste Aufstiegsregelung in die 3. Liga aus? "Der Meister muss aufsteigen" ist der Favorit. Das Problem daran: Es gab bislang nur drei Absteiger aus Liga drei, aber fünf Regionalligen. Im Dezember schraubten die Fußball-Funktionäre am Nadelöhr. Die Vereine der 3. Liga erklärten sich zu künftig vier Absteigern bereit. Nach vielen Diskussionen schon im Vorfeld kam beim DFB-Bundestag in Frankfurt/Main eine relativ komplizierte Reform mit begrenzter Haltbarkeit heraus. Das Wichtigste: Der Nordosten erhält für die Saison 2018/2019 einen festen Aufstiegsplatz. Ein Jahr später muss der Nordost-Meister dann aber in die Playoffs. Eine Expertenkommission des Deutschen Fußball-Bunds soll nun an einer Verkleinerung der Regionalligen von fünf auf vier arbeiten. Dann könnten alle Meister aufsteigern.