Theile und Co. in Torlaune Tormaschine Carl Zeiss Jena: Nur in drei Spielen erzielten die Thüringer, bei denen Timmy Thiele mit elf Treffern der beste Schütze ist, keinen Tor. Vor allem in der Anfangsphase rappelte es oft in des Gegners Kiste. Mit drei Treffern Differenz gewann Jena in der Anfangsphase gegen Babelsberg, Fürstenwalde, Neustrelitz, den Berliner AK, Hertha BSC II und Lok Leipzig. Bildrechte: IMAGO