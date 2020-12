Im Geister-Hinspiel am 25. Juni führte Lok vor 2.000 Glücksschweinen durch einen Treffer von Trainer-Sohn Patrick Wolf früh (6.). Direkt vor dem Pausenpfiff gelang Verls Patrick Schikowski der Ausgleich. Das Team von Wolfgang Wolf kam mit Dampf aus der Kabine - Joker Matthias Steinborn sorgte für die erneute Führung (56.).

Dabei wäre es wohl auch geblieben, doch eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit warf sich Lok-Keeper Fabian Guderitz eine harmlose Kopfball-Rückgabe von David Urban selbst ins Tor. 2:2! Was für ein Pech! Coach Wolf sagte: "Wir machen ihm (Fabian Guderitz, d. Red.) den Kopf nicht runter. Er hat bis dahin gut gespielt und dann passiert so ein Lapsus. Das ist grausam für uns und natürlich ein Genickschlag so kurz vor Schluss, aber die Mannschaft hat Moral und steht wieder auf."