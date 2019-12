Die Partie an sich hätte schon für genug Aufsehen sorgen können: Schließlich steht nicht oft am Ende ein 4:4 auf der Anzeigetafel. Aber das Regionalliga-Spiel Chemnitzer FC gegen die VSG Altglienicke am 9. März sollte bis heute Schlagzeilen produzieren. Wegen einer Aktion vor und einer während der Partie.