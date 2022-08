Die Partien zwischen FC Carl Zeiss Jena und dem FC Energie Cottbus sowie dem ZFC Meuselwitz gegen den FSV Luckenwalde finden bereits am 28. September statt. Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband am Dienstag (30.08.2022) bekannt.

Begründet wurden die Spielverlegungen mit dem Tag der Deutschen Einheit, der in diesem Jahr in Erfurt stattfindet. Die Polizei habe um die Verschiebung gebeten, so der NOFV in einer Pressemitteilung.