Was sich bereits am Mittwoch angedeutet hatte, ist nun Realität: Das Thüringenduell zwischen dem ZFC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz fällt aus. Das gab der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Donnerstag bekannt. Grund ist eine hohe Anzahl an Spielern des FCC, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.