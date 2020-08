Jena verliert Pokal-Generalprobe - 0:2 gegen Meuselwitz

Ebenfalls am Dienstagabend konnte Regionalligist Bischofswerdaer FV einen Achtungserfolg erzielen. Das Team von Coach Erik Schmidt kam gegen den tschechischen Zweitligisten FK Varnsdorf zu einem 1:1 (0:1). In der Partie, die nach Hygienevorschriften sogar vor Zuschauern mit Mund-Nasen-Schutz ausgetragen werden konnte, ging der Gast aus dem Norden Tschechien zunächst in Führung. Nach dem Wechsel glich BFV-Mittelstürmer Oliver Genausch aber aus. Es war bereits das vierte Remis des BFV in bisher sieben Testspielen. Zudem unterlagen die Oberlausitzer zwei Mal und gewannen ein Spiel.

Bildrechte: Ronny Lehmann