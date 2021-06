Er stand für den FC Carl Zeiss Jena wie kein Zweiter - René Eckardt. Doch nach 23 Jahren im Verein erhielt der 31-jährige Mannschaftskapitän keinen neuen Vertrag mehr. Jetzt zieht es den Mittelfeldmann nach Informationen von "Sport im Osten" nach Meuselwitz. Der ZFC bestätigte intensive Gespräche mit Eckardt. Man sei auf einem sehr guten Weg, erklärte Sportchef Frank Müller. Sicher dürfte sein: Wenn "Ecki" kommt, dann wird es seine letzte größere Station im Fußball sein. Eckardt ist in Jena ein Idol, hat mehr als 300 Spiele für den Klub bestritten und ihm immer wieder die Treue gehalten. Seine Ausbootung ist auch unter den Fans nicht unumstritten gewesen.

Doch Eckardt ist nicht der einzige, den es aus Jena an die Schnauder zieht. Abwehrspieler Felix Müller, dessen Ausleihe im Sommer ausläuft, wird beim ZFC bleiben. Der 24-Jährige hatte in Meuselwitz das Fußball-Spielen erlernt, kam dann über Wacker Nordhausen nach Jena. Ende September 2020 wurde Müller dann nach Meuselwitz ausgeliehen. "Unser Glück ist, dass er in Jena nicht ins Spielsystem des Trainers passt. Felix erhält beim ZFC Meuselwitz einen Vertrag bis 2023", erklärte Frank Müller.