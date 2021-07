1990: Jens Adler (li.) und der damalige DDR-Nationaltrainer Eduard Geyer Bildrechte: dpa

Der 56-Jährige wird künftig die Herren und den Nachwuchs betreuen. Der Kontakt kam durch BSV-Präsident Lutz Schülbe zustande, mit dem er einst beim Halleschen FC zusammen spielte. Dort war "Adel" lange Stammkeeper in der DDR-Oberliga. Dazu stand er 1990 im letzten DDR-Länderspiel, dem 2:0 in Belgien, im Kasten. Nachdem Matthias Sammer das 2:0 erzielte hatte, durfte Adler noch ins Tor: "Für mich waren das die geilsten zwei Minuten meiner Karriere", schwärmte Adler später. Er wurde so zum letzten Nationalspieler der DDR. Bis 2016 trainierte Adler nebenberuflich die HFC-Schlussmänner.