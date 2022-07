Fußball Ehemaliger Chemnitzer Mittelfeldregisseur Joachim Müller wird 70

Müller musste nach der Saison gehen und fand 2004 eine neue Aufgabe in der Schweiz beim Erstligisten FC Will 1900. Mit den Eidgenossen wurde er Schweizer Cupsieger, vor dem Abstieg konnte er das Team aber nicht bewahren. Im Dezember 2005 war Müller erneut in der Heimat angekommen und stand bis April 2007 an der Seitenlinie der "Himmelblauen".