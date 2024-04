Der 47-jährige Seitz war bis Sommer 2023 bei Viktoria Aschaffenburg unter Vertrag. Dort hatte er sieben Jahre gute Arbeit geleistet, wollte dann aber, nachdem er 2021 seinen Fußballlehrer gemacht hatte, im Profibereich arbeiten. Als Spieler bestritt er 162 Partien in der Bundesliga und lief 73 Mal in der 2. Bundesliga auf. Seine namhaften Stationen hießen unter anderem Hamburger SV, VfB Stuttgart, Schalke 04 und 1. FC Kaiserslautern.

"Wir haben gezeigt, dass wir beide Qualität haben, die Mannschaft zu führen. Jetzt hat sich der Verein so entschieden. Verein und Präsidium wollen was Neues, wir wünschen dem Trainer alles Gute", erklärte Piplica im SpiO-Interview am Donnerstag (25. April 2024).