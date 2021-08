Und nun setzte sich Johannes noch in der "Volltreffer"-Abstimmung von Sport im Osten deutlich durch. "Das hat mich total überrascht. Aber ich wusste auch, dass die Menschen das berührt hat. Johannes hat sich auch riesig gefreut", sprudelte es aus Stefanie Meder heraus. Die Mutter beschrieb die vergangenen Tage so: "Ich habe immer mal reingeguckt und ihm die Zahlen gezeigt. Seine Augen haben immer gestrahlt." Johannes, der bei seinem Torschuss gestützt werden musste, soll gesagt haben: "Ich bin doch kein Profisportler, die anderen zwei sind richtige Spieler." Gemeint sind Julian Weigel von Germania Halberstadt und Denis Jäpel von Chemie Leipzig.

Dabei gibt es im Leben von Johannes nicht nur unbeschwerte Stunden. Wie seine Mutter erklärte, leidet der Junge unter einem Medulloblastom (Grad IV), einem bösartigen Hirntumor: "Johannes liegt fast nur in seinem Bett. Wenn wir irgendwo hinfahren, muss ich ihn vom Dachgeschoss heruntertragen. Er hat teilweise schon Taubheitsgefühle und vermehrt Schmerzen im Kopf und im Rücken." Über 40 befallene Stellen gebe es in Kopf und Rückenmark, so Stefanie Meder. Für Johannes, der nun Palliativpatient ist, solle das Leben noch so schön gemacht werden wie möglich. Am Wochenende soll es ins Legoland gehen.