Zu Vertragsmodalitäten machte der Verein keine Angaben, deutete allerdings an, dass Eilers auch die "berufliche Weiterentwicklung abseits des Fußballs" im Auge habe. Möglicherweile bleibt er dem Verein also auch nach seiner aktiven Karriere auf dem Rasen erhalten.

Seine erfolgreichste Zeit hatte Eilers im Trikot der SG Dynamo: In den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 erzielte er in 74 Spielen insgesamt 42 Tore. Ob er am Sonntag im Spiel gegen den ZFC Meuselwitz schon auflafen kann, ist unklar. Das Spiel gibt es jedenfalls ab 14 Uhr live im MDR Fernsehen und als Stream auf sport-im-osten.de und in der "Sport im Osten"-App.