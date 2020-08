Nächster kanadischer Angreifer für Lok Leipzig

Die Freude über die Verpflichtung ist aber schon groß. In der Pressemitteilung werden Schnelligkeit und die Zweikampf-Stärke des Neuzugangs gelobt. Lok-Trainer Almedin Civa betont: "Goteh kann noch A-Jugend spielen, ist aber sehr weit für sein Alter und er wird uns mit seiner Dynamik viel Freude bereiten." Und der Angreifer selbst sagt: "Ich mag den Verein und die Qualität der Spieler, mit denen ich spiele. Lok ist eine großartige Gelegenheit für mich, meine Fähigkeiten einzubringen, um in diesem Jahr bestenfalls an der Spitze der Liga zu spielen."