Wie die "Bild" am Freitag (29. November) zunächst berichtete, warten die Wacker-Profis mittlerweile auf zwei Monatsgehälter und ihre Prämien. Darüber hinaus sei ein Gehalt zuvor bereits verspätet gezahlt worden. Ein Spieler, der nicht namentlich genannt werden wollte, wurde zitiert: "Wir bekommen keine Begründung und werden uns jetzt zusammensetzen, wie es für uns Spieler weitergeht. Natürlich denkt man auch an das Thema Insolvenz." Wenn drei Gehälter in Folge nicht bezahlt wurden, können Spieler ihre Verträge auflösen.

Am späten Freitagnachmittag meldete sich dann auch Vereinspräsident Nico Kleofas zu Wort. Es sei kein Geheimnis, dass "wir im November in Probleme geraten sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Fakt ist, ich bin rund um die Uhr damit beschäftigt, diese Situation zu entschärfen, um endlich Ruhe in dieses Thema zu bekommen", ließ Kleofas über Wackers Pressestelle übermitteln.



Er erklärte außerdem: "Mit dem Verein, Trainern und Spielern des FSV Wacker 90 Nordhausen habe ich offen über die Problematik kommuniziert. Ich wünsche mir, dass wir uns nun auf das Spiel am Sonntag konzentrieren und hoffe für uns, dass sich die vom Trainer angesprochenen Sorgenfalten zeitnah wieder glätten. Zum einen mit drei Punkten am Sonntag und natürlich dem Erfolg meiner Arbeit."