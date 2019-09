Da hatten sich die Verantwortlichen von Fußball-Regionalligist VfB Auerbach was richtig Gutes einfallen lassen und mit einem Schuss Selbstironie den Kragen der Kicker bedrucken lassen mit dem Spruch: "Kühe, Schweine, Auerbach". Damit machten sich die Vogtländer einen Schlachtruf zu eigen, der ihnen in diversen Stadien entgegenschlug. Das Trikot ist ein Renner, die Reaktionen überwiegend positiv.

Doch am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel in Meuselwitz war der ohnehin kleine Schriftzug plötzlich abgeklebt. Was war geschehen? Sportdirektor Volkhardt Kramer mit einem Erklärungsversuch: "Es ist ein typisch deutsches Problem, es gibt noch keine Vorschrift beim Nordostdeutschen Fußball-Verband, der den Aufdruck ausdrücklich erlaubt." Deshalb solle der Verein, bis zur Klärung des Sachverhaltes, bitte die Aufschrift abkleben. Der NOFV selbst bemühte sich derzeit, bei DFL Rat einzuholen, denn dort dürfen die Vereine das, wie der "Kumpelverein" aus dem Erzgebirge. Ziel sei, dass es eine feste und verbindliche Regelung für alle gibt. Denn, so fürchten die Verbands-Granden, ansonsten machen das alle anderen Vereine auch. Ob der VfB Auerbach dann Anfang Oktober wieder mit "Spruch" auflaufen darf, ist noch ungewiss. Gegen den Berliner AK am Sonntag bleibt der Kragen gelb.