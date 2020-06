In Sachsen-Anhalt wird in dieser Saison auf Amateurebene kein Ball mehr rollen, zumindest in Punktspielen. Das beschlossen die Delegierten des außerordentlichen Verbandstages am Freitagabend. Damit ist die Spielzeit 2019/20 für alle Alters- und Spielklassen auf Kreis- und Landesebene zum 30.06.2020 beendet. Mit dem Beschluss ist auch eine Entscheidung zu den Rahmenbedingungen für den Abbruch von den Delegierten bestätigt worden (10-Punkt-Programm).