Im Traditionsduell Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Lok Leipzig hat es am Samstag (29.08.2020) keinen Sieger gegeben. Beim 1:1 (0:0) sah es vor 1.256 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld lange so aus, als würde Lok-Mittelfeldmann Paul Schinke zum Spieler des Spiels avancieren. Sein Tor hatte die Sachsen in der 55. Minute in Führung gebracht. Beinahe hätte Schinke sogar auf 2:0 erhöht, doch sein Schuss von links in Robben-Manier klatschte an die Querlatte (80.).

Das 1:0 von Paul Schinke sah lange wie das entscheidende Tor aus. Bildrechte: IMAGO/Christoph Worsch