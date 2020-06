Wacker Nordhausen ist finanziell endgültig am Ende und zieht sich aus der Regionalliga Nordost zurück. Wie das Präsidium am Donnerstagabend mitteilte, wurde für den Verein beim Amtsgericht Insolvenz angezeigt. In einer Mitteilung hieß es: "Bei der Sichtung erster Unterlagen war dieser Schritt unumgänglich. Weitere Informationen bezüglich des künftigen Werdegangs behalten wir uns vor."