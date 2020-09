Matthias Maucksch und Eugen Ostrin werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Der eine ist Trainer von Regionalligist FSV Union Fürstenwalde, der andere Schiedsrichter aus Eisenach. Und irgendwie passt diese Kombination nicht. Erst am vergangenen Sonntag (7. September) fühlte sich Maucksch – zum wiederholten Mal – von Ostin um Punkte betrogen. "Derjenige, der heute gepfiffen hat, den wollten wir mehrfach nicht. Ohne das Wort zu sagen, es fängt mit 'B' an und hört mit 'rüger' auf. Nachweislich wird der immer wieder angesetzt", sagte er nach dem 2:3 in Chemnitz.