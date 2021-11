Kenny Verhoene ist in Mitteldeutschland kein Unbekannter. Von 2015 bis Januar dieses Jahres war er in unterschiedlichen Funktionen beim FC Carl Zeiss Jena tätig. Er arbeitete als Nachwuchstrainer, Sportdirektor und zuletzt im Scouting des Vereins. Und am Sonntag kehrt er als neuer Trainer des FSV Union Fürstenwalde zurück an seine alte Wirkungsstätte.