Der Chemnitzer FC kämpft um den Verbleib von Angreifer Kevin Freiberger. Der 32-Jährige liebäugelt trotz eines bis 2022 laufenden Vertrages mit einem Wechsel in die Heimat. "Meine Frau, die aus Gütersloh stammt, will zurück nach NRW. Sie findet sich hier einfach nicht so richtig zurecht", sagte Freiberger "Reviersport". Es gebe bereits lose Kontakte zu Westklubs.