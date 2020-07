Der Chemnitzer FC muss in der kommenden Saison ohne seinen Top-Stürmer Philipp Hosiner auskommen. Der 31-Jährige verabschiedete sich auf Instagram mit warmen Worten von den "Himmelblauen". Trotz des dramatischen Abstiegs wolle er keine Sekunde beim CFC missen: "Die Mannschaft plus Betreuer, die Stadt und vor allem auch die Fans sind mir ans Herz gewachsen. Letzteren, die bis zum Abpfiff gegen Rostock an uns geglaubt haben und uns sogar direkt nach dem Abstieg gefeiert haben und stolz auf uns waren, gebührt nochmal ein besonderer Dank."