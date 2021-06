Der FC Energie Cottbus hat sich Stürmer Maximilian Pronichev geangelt. Der 23-Jährige kommt von West-Regionalligist Rot-Weiß Essen, hat aber viele Jahre in Berlin die Fußballschuhe geschnürt. "Wir kennen Maximilian aus seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC ganz genau. In dieser Zeit hat er in der Regionalliga Nordost viele Tore erzielt und richtig für Furore gesorgt", erinnert sich der Sportliche Leiter Maximilian Zimmer.

Viele Verletzungen in Essen

2017 kehrte er nach verschiedenen Stationen zur zweiten Mannschaft von Hertha BSC zurück. Bei den Hauptstädtern schaffte er den Sprung in den Männerbereich und präsentierte sich in der Regionalliga Nordost äußerste treffsicher. Später wurde der Mittelstürmer jeweils kurzfristig zum FC Erzgebirge Aue und Hallescher FC ausgeliehen. In der letzten Spielzeit kam es in Essen nach mehreren Verletzungen erst zum Saisonfinale in Schwung, erzielte in elf Partien drei Tore.

Ein Neuer will nicht mehr

Pronichev ist bereits der zweite Neue aus Essen. Zuvor war Mittelfeldspieler Jonas Hildebrandt zu den Lausitzern gewechselt. Außerdem hat sich Joshua Putze vom finanziell gebeutelten FSV Union Fürstenwalde dem FC Energie angeschlossen. Der neue Innenverteidiger Shawn Kauter – kam vom Berliner AK – ließ sich dagegen bisher noch nicht in Cottbus blicken, verlautbarte nur, nicht für das Team von Trainer Klaus-Dieter Wollitz spielen zu wollen.

Testspiele gegen Oberligisten

Trainingsauftakt war bereits am 14. Juni. Der erste ernsthafte Test steht für den 26. Juni an, dann geht es zu Oberligist Ludwigsfelder FC. Am 3. Juli geht es gegen Brandenburg Süd. Die Spiele gegen die unterklassigen Teams Groß Glagow und Ströbitz wurden deutlich mit 9:0 und 11:0 gewonnen.