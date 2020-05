Derzeit arbeiten Köhler und Kramer intensiv an der Zusammenstellung des Regionalliga-Teams für die Saison 2020/21. "Der Verlauf der Gespräche empfinden wir als sehr angenehm und auf die aktuelle Situation angepasst weitergehen", sagte Kramer.



Das VfB-Team plant in den nächsten Tagen auch einen Wiederbeginn des Trainingsbetriebs - ebenfalls angepasst auf die Corona-Situation. In Kleingruppen - und unter Beachtung aller Hygiene-Vorschriften - sollen die VfB-Spieler in den nächsten zwei Wochen bis zum womöglich endgültigen Abbruch der Saison trainieren und danach in die Sommerferien gehen.