"Alles (Nazi)-Schweine beim NOFV!", "Fuck NOFV - Nazis raus aus den Stadien!", "NOFV - auf dem rechten Auge blind!" - so war es am vergangenen Spieltag auf Spruchbändern beim FC St. Pauli, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu lesen. Die deutschen Fankurven laden in der Causa Babelsberg ordentlich durch gegen den Nordostdeutschen Fußballverband. Und was unternimmt der dagegen? Nichts. Er igelt sich ein. Eine durchdachte Kommunikationsstrategie, Klartext, Transparenz? Fehlanzeige!

Alexander Küpper Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der vergangenen Woche lud der NOFV zum Pressegespräch am Rangsdorfer See bei Berlin. Wer auf Erklärungen gehofft hatte, wurde mit Ausreden abgebügelt. Fernsehkameras und Tonmitschnitte wurden zu Beginn des Gesprächs untersagt. Ein Pressegespräch ohne Fernsehkameras - das klingt wie ein schlechter Witz, aber wer hörte, wie sich die Verbandsvertreter präsentierten, muss die Entscheidung im Nachhinein als vollkommen richtig ansehen. "Am Ende [...] war Rangsdorf der Ort, an dem sich die NOFV-Verantwortlichen um Kopf um Kragen redeten", so schreibt es Javier Cáceres in der Süddeutschen Zeitung.