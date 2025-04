Und natürlich kommt man in der Debatte nicht an Bernd Neuendorf vorbei. Der DFB-Präsident – seit drei Jahren im Amt – kann nichts für die bereits seit 2018/19 praktizierte, unsägliche "Übergangslösung". Jedoch macht er es sich zu einfach, wie zuletzt auf den offenen Brief der Ost-Klubs hin die Arme zu heben und diesen so tiefgreifenden Konflikt zwar paragraphengetreu, aber gleichgültig den Regionalverbänden und ihren Vereinen zu überlassen.