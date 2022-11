In der Regionalliga Nordost stehen insgesamt noch vier Spieltage auf dem Programm, die allesamt mit den WM-Spielen kollidieren. Wenn in Doha am 18. Dezember das Finale steigt, treten zum Beispiel für den Chemnitzer FC und die BSG Chemie Leipzig zu den letzten Hinrundenspielen in Berlin und Cottbus an. Auch in den Oberligen werden noch vier Spieltage ausgetragen. Auch hier hoffen die Vereine, dass trotz oder gerade wegen der WM die Fans in die Stadien pilgern.