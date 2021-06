Bei Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg kommt langsam Bewegung in die Personalplanungen. Am Dienstag vermeldete der Verein die Verpflichtung von Dongmin Kim. Der 28-jährige Koreaner wechselt von Oberligist FC Inter Leipzig zur "Macht an der Mulde" und erhält dort einen Vertrag bis Sommer 2022.