Hintergrund ist eine große Erkältungswelle in Reihen des Tabellenvorletzten der Regionalliga Nordost. Nach dem 2:2 bei Viktoria Berlin am vergangenen Freitag kippten die Spieler nahezu stündlich weg. "So etwas habe ich noch nicht erlebt, nicht mal in der Corona-Zeit", sagte Trainer Manuel Rost. Vergangene Woche hatte sich ein Spieler mit Corona krankgemeldet, am Dienstag standen dem Trainer noch fünf gesunde Akteure zur Verfügung. "Wir haben erstmal entschieden, den Trainingsbetrieb für heute und Mittwoch einzustellen. Dann sehen wir weiter", so Rost.