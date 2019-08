Den 32-jährigen Kirsten plagt ein Knorpelschaden im rechten Knie. Seit knapp einem Vierteljahr schuftet er in der Reha an seinem Comeback – zuvor hatte sich der ehemalige Zweitliga-Keeper von Dynamo Dresden bei Dr. Thomas Bartels in Halle den Knorpel und Außenmeniskus glätten lassen.



"Wir hoffen sehr, dass er so schnell wie möglich zurückkommt", betonte Wolf, "dennoch wäre es fahrlässig von uns gewesen, in dieser Situation nicht zu reagieren." Und das taten die Verantwortlichen. Der FCL gab am Dienstag die Verpflichtung von Berti Herbert Schötterl bekannt. Der 24-Jährige stand zuletzt im Probetraining, wo "die Art und Weise, wie er aufgetreten ist, uns gefallen hat", so Wolf.