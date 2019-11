Aber als Schneider, der seit dem Landespokal gegen Lok vor zehn Tagen (0:1) wieder Stammhüter ist, erneut im Privat-Duell mit Zimmermann glänzend parierte, fuhr Bischofswerda einen entscheidenden Gegenstoß. Frank Zille legte die Kugel flach von der rechten Seite hinein, Hannes Graf nutzte den rutschig-nassen Rasen, um das Ding scharf unten zu versenken – 1:0 (26.). Die Partie mutierte nun endgültig zum Tag der offenen Tür. Zille hätte mit einem Vollspannschuss aus spitzem Winkel ans Außennetz sogar auf 2:0 erhöhen können (27.). Zwei Minuten später machte sich Schneider gegen Zimmermann wieder ganz breit und rettete abermals für seine Kollegen. Obwohl beide Teams in der Abwehr Löcher präsentierten, fielen die Tore nicht. Schiebocks Fernando Lenk nickte noch einen abgefälschten Freistoß ganz knapp rechts vorbei (44.) und Schneider lenkte einen direkten Freistoß von Auerbach-Kapitän Marcel Schlosser an den Querbalken (45.). Zur Pause hätte es locker 2:2 stehen können.

Gäste-Coach Sven Köhler wollte mit zwei Wechseln ein Zeichen setzen, stellte den VfB deutlich offensiver ein. Bischofswerda schaffte es allerdings, mit vielen langen Bällen das Spiel wieder weiter nach vorn zu verlagern. Es gab immer weniger Toraktionen, stattdessen mehr Kampf und Krampf. Die Schlussphase hatte es dann komplett in sich. Nach einem tollen Spielzug über Flankengeber Albert Löser konnte Zimmermann den schwer zu vollendenden Flugkopfball nicht aufs Tor bringen (84.), kurz darauf war er schon an Torwart Schneider vorbeigedribbelt und schoss bei nur noch einem Verteidiger auf der Linie dennoch an den rechten Außenpfosten (86.).



Plötzlich erlöste Kapitän Marcel Schlosser die unermüdlichen Offensivbemühungen mit einem herrlichen Freistoß über die Mauer mit dem Ausgleich – 1:1 (88.). Weit in der Nachspielzeit war Zille dann nochmal auf und davon, hob den Ball über Torwart Stefan Schmidt, der ihn in aller Not foulte. Den fälligen Elfmeter zitterte er mit einem mittigen Schuss, den Schmidt noch touchierte, selbst rein. Noch während Matchwinner Zille auf Knien zum Eckball rutschte, ertönte der Schlusspfiff.