Halili durchlief die Nachwuchsabteilungen beim Halleschen FC, sammelte danach erste Erfahrungen im Männerbereich bei Union Fürstenwalde, dem FC Rot-Weiß Erfurt und Chemie Leipzig. Vor zwei Jahren folgte der Wechsel nach Jena, wo er zum Stammspieler reifte. "Ich fühle mich in Jena, beim FCC und in der Mannschaft sehr wohl. Das neue Stadion wird bald fertig sein und auch sportlich entwickelt sich etwas, bei dem ich einfach weiter dabeibleiben möchte", so Halili. Sein Coach René Klingbeil freut sich, "dass er uns erhalten bleibt". "Burim ist eine der Säulen unserer Mannschaft und hat großen Anteil an der in dieser Saison stabilen Defensive unseres Teams."