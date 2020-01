Der Regen der letzten Tage macht den Fußballplätzen im Land zu schaffen - und bremst auch die Kicker des ZFC Meuselwitz aus. Das geplante Duell am Samstag (13.30 Uhr) beim SV Lichtenberg wurde einen Tag vor dem Spiel abgesagt. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband mit.

"Das Bezirksamt Berlin hat den Platz gesperrt und einen Ausweichrasen gibt es beim SV Lichtenberg nicht", erklärte Wilfried Riemer, Spielbetriebsleiter beim NOFV, auf Anfrage von "Sport im Osten". Tagszuvor war bereits das Spiel zwischen Bischofswerda und Nordhausen dem Wetter zum Opfer gefallen . "Weitere Vereine haben sich zum Glück bis jetzt noch nicht gemeldet, hoffen wir, dass das so bleibt", so Riemer. Nachholtermine stehen für die beiden ausgefallenen Partien noch nicht fest.

Spielfrei hat auch Energie Cottbus. Der Spitzenreiter sollte eigentlich gegen Rot-Weiß Erfurt spielen. Die Thüringer erklärten am Mittwoch die Einstellung des Spielbetriebs. Das sorgt für reichlich Ärger in der Regionalliga Nordost. Die Vereine, die noch Heimspiele gegen Erfurt gehabt hätten, gehen Punkte flöten. Die Spiele gegen RWE werden annulliert. So hat u.a. Lok Leipzig damit vier Zähler weniger auf dem Konto.