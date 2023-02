Fußball | Regionalliga Trainerentlassung bei Chemie-Leipzig-Gegner Lichtenberg

Wenn Chemie Leipzig am Wochenende in Lichtenberg um Regionalliga-Punkte kämpft, fehlt bei den Berlinern Trainer Murat Tik an der Seitenlinie. Der Lichtenberger Coach ist entlassen worden.